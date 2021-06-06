Партия "Христианско-демократический союз", лидером которой является Меркель, предварительно набирает наибольшее количество голосов.

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Результаты экзитполов

Вечером, 6 июня, экзитполы обнародовали первые результаты выборов в Саксонии-Ангальт.

политсила канцлера получает 35 – 36% голосов;

вторую строчку занимают правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии", однако они имеют худший результат, чем показывали последние соцопросы – 22,5 – 23,5% голосов;

Социал-демократическая партия Германии заручилась поддержкой 8 – 8,5% избирателей;

Левая партия получает примерно 11%;

Зеленые – 6,5%;

Свободная демократическая партия – 6,5%.

К слову, на земле Саксония-Ангальт с 2016 года у власти находится коалиция в составе ХДС, СДПГ и Зеленых.

Справка. Выборы в земельный парламент Саксонии-Ангальт являются последними земельными выборами перед основными выборами в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2021 года. Меркель больше не будет канцлером Германии. Ее преемником в Христианско-демократическом союзе избрали Армина Лашета.