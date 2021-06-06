Партія "Християнсько-демократичний союз", лідеркою якої є Меркель, попередньо набирає найбільшу кількість голосів.

Читайте також Найнижчий показник в історії: партія Меркель втрачає свою популярність у Німеччині

Результати екзитполів

Ввечері 6 червня екзитполи оприлюднили перші результати виборів у Саксонії-Ангальт.

політсила канцлерки здобуває 35 – 36% голосів;

другу сходинку посідають правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини", однак вони мають гірший результат, ніж показували останні соцопитування – 22,5 – 23,5% голосів;

Соціал-демократична партія Німеччини заручилася підтримкою 8 – 8,5% виборців;

Ліва партія одержує приблизно 11%;

Зелені – 6,5%;

Вільна демократична партія – 6,5%.

До слова, у землі Саксонія-Ангальт з 2016 року при владі перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і Зелених.

Довідка. Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми земельними виборами перед основними виборами до Бундестагу, які відбудуться у вересні 2021 року. Меркель більше не буде канцлеркою Німеччини. Її наступником у Християнсько-демократичному союзі обрали Арміна Лашета.