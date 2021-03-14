В Германии в двух регионах 14 марта состоялись выборы в местные парламенты. В результате партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз проигрывает в двух федеральных землях.

Так, экзитполы телеканалов ARD и ZDF утверждают, что в ключевых регионах побеждают соперники партии Меркель.

Кстати У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о встрече "нормандской четверки"

Что известно о результатах экзитполов

В Баден-Вюртемберге, как свидетельствуют экзитполы, побеждает партия "Зеленые" во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном. За нее проголосовали 31 – 31,5% избирателей. Кстати, это лучший результат "зеленых" на выборах в ландтаг, то есть местный парламент, в истории. Поэтому Христианско-демократический союз занимает второе место. В Рейнланд-Пфальце побеждает Социал-демократическая партия Германии во главе с премьером земли Малу Драер. Партия имеет большинство в регионе уже 30 лет. Она получает 33,5 – 34,5% голосов. Зато партию Меркель поддержали 25,5 – 26% людей.

Когда состоятся выборы в Бундестаг

Парламентские выборы в Германии должны состояться в сентябре 2021 года.

К слову, вместо Ангелы Меркель Христианско-демократический союз возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. Он может стать следующим канцлером Германии.

Еще в 2018 году Меркель заявила, что покинет пост в 2021.