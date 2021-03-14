У Німеччині у двох регіонах 14 березня відбулись вибори до місцевих парламентів. У результаті партія канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз програє у двох федеральних землях.

Так, екзитполи телеканалів ARD та ZDF стверджують, що у ключових регіонах перемагають суперники партії Меркель.

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Що відомо про результати екзитполів

У Баден-Вюртембергу, як свідчать екзитполи, перемагає партія "Зелені" на чолі з прем'єрміністром землі Вінфрідом Кречманном. За неї проголосували 31 – 31,5% виборців. До речі, це найкращий результат "Зелених" на виборах до Ландтагу, тобто місцевого парламенту, в історії. Відтак Християнсько-демократичний союз займає друге місце. У Рейнланд-Пфальці перемагає Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з прем'єркою землі Малу Драєр. Партія має більшість у регіоні вже 30 років. Вона здобуває 33,5 – 34,5% голосів. Натомість партію Меркель підтримали 25,5 – 26% людей.

Коли відбудуться вибори до Бундестагу

Парламентські вибори у Німеччині мають відбутись у вересні 2021 року.

До слова, замість Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз очолив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет. Він може стати наступним канцлером Німеччини.

Ще у 2018 році Меркель заявила, що покине посаду у 2021.