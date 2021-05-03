Законопроект об электронном документообороте в уголовных процессах не удалось принять из-за заместителя фракции Петра Порошенко – Артура Герасимова. Он заверил, что "Европейская солидарность" – против.

Об этом заявил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он рассказал, что спикеры уже ставили проект на голосование в целом, но Герасимов все сорвал.

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"Начал кричать, что "Европейская солидарность" против голосования в целом. Поэтому, согласно регламенту, спикер был вынужден снять вопрос с голосования в целом", – рассказал Шабунин.

Он заверил, что в "Центре противодействия коррупции" часто критикуют и Владимира Зеленского и Дениса Монастырского, и Дмитрия Разумкова, когда на это есть причины.

Однако на этот раз каждый из них вел себя достойно и сделал свою часть дела. В то же время само дело провалил сопредседатель фракции Порошенко,

– отметил Шабунин.

Он напомнил, что телекоммуникационную систему разработали за счет налогоплательщиков стран ЕС, предоставленных Украине в виде технической безвозвратной помощи.

"Мы в ЦПК сделаем все возможное, чтобы высшие должностные лица ЕС знали, какая именно политическая сила вытирает ноги об их щедрую помощь", – добавил он.

По словам Шабунина, с введением такой системы будет невозможно "утопить материалы дела в подвале". Также уже не смогут трижды "забыть" принести материалы дела в суд.

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