Когда я впервые услышал о возможном назначении министром энергетики Германа Галущенко – то подумал, что это шутка. У нас же вроде деолигархизация.

Водночас міністром призначають людину, за керівництва якої державний "Енергоатом" продавав електроенергію олігархам значно дешевше ринку. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі "Енергоатом" подарував компаніям Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського наших 65 мільйонів гривень.

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По цій схемі Національне антикорупційне бюро України навіть провадження веде, в рамках якого вже й обшуки відбулися.

Однак "слуг народу" це не зупинило, а тому вони призначили Галущенка міністром енергетики.

Це призначення – гарне свідчення брехні про боротьбу сьогоднішньої влади з олігархами.

"Слуги народу" таки добили сподівання на судову реформу. Власне сталося те, про що я попереджав в попередньому блозі.

Детальніше. У попередньому блозі мовилось про те, що судовий комітет Ради під керівництвом "слуги народу" Андрія Костіна хоче забетонувати вплив зашквареної Вищої ради правосуддя на судову реформу.

Депутати Володимира Зеленського з судового комітету Ради продемонстрували, де вони бачили і запит українців на справедливий суд. Вони підримали законопроєкт, який перезапускає Вищу кваліфкомісію суддів. Склад органу, який відбирає суддів, формуватимуть зашкварені судді.

Дякувати за це "щастя" треба голові комітету – "слузі" Андрію Костіну.



Андрій Костін / Фото "РБК-Україна"

Саме його поправки віддали все в руки зашкварених суддів. Поправки, які посилювали роль незалежних експертів, Костін навіть на голосування не поставив.

Якщо Рада підтримає рішення комітету, ми можемо забути і про справедливість в судах, і про підтримку країни, як мінімум, від Євросоюзу. Прозорий конкурс до ВККС за участі незалежних експертів – це обов'язкова умова макрофінансової допомоги ЄС.

Однак "зальотами" не лише влади відзначився останні сесійний тиждень Ради.

Партія Порошенка начхала на Захід

"Європейська солідарність" Петра Порошенка відклала, що означає поховала революцію в кримінальному процесі.



"Європейська солідарність" поховала революцію / Фото eurosolidarity.org

Рада мала прийняти в цілому законопроєкт про електронний документообіг в кримінальних провадженнях. Проєкт заводить в єдину телекомунікаційну систему документообіг органів досудового розслідування, прокуратури і судів (як в середині інституцій, так і між ними).

З одного боку, така система знищує цілий пласт зловживань правоохоронців.

З іншого, робить весь кримінальний процес значно ефективнішим та зручнішим (як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту).

З введенням такої системи буде неможливо, наприклад, втопити матеріали справи у підвалі, який абсолютно випадково затопило. Це я не жартую. Це реальне історія. У такий спосіб, наприклад, поліція Авакова втопила частину матеріалів одного з розслідувань по Олегу Бахматюку.

Однак стає неможливо тричі "забути" принести матеріали справи в суд. Це теж реальна історія. Так робила поліція Авакова в справі про підкидання вибухових пристроїв моїй мамі і тещі.

Що відомо про інцидент? 30 грудня 2020 року під дверима квартири матері Шабуніна виявили предмети, схожі на гранати. Усіх мешканців будинку тоді евакуювали. Зазначимо, що жінка живе в Рівному. Шабунін повідомив, що предмети вибухівки були і під дверима житла батьків його дружини, які живуть на Київщині.



Винних досі не знайшли. Як і у справі підпалу будинку Шабуніна, який трапився у липні 2020 року.

Сама телекомунікаційна система вже розроблена і в тестовому режимі діє між НАБУ, САП і антикорупційним судом. Для її повноцінного запуску і масштабування на інші органи потрібно лише законодавче врегулювання.

Президент подав відповідний законопроєкт. Комітет "слуги" Дениса Монастирського його повністю підтримав. В першому читанні "за" проголосували 272 депутати.

До речі. "Європейська солідарність", "Батьківщина" і Опозиційна платформа – За життя" дали 0 голосів.

Спікери вже ставили проєкт на голосування в цілому, але заступник фракції Петра Порошенка – Артур Герасимов – почав кричати, що "Європейська солідарність" проти голосування в цілому. Тож, згідно з регламентом, спікер був змушений зняти питання з голосування в цілому.

Ми в "Центрі протидії корупції" часто і конкретно по справі критикуємо і Зеленського, і Монастирського, і Разумкова. Проте цього разу кожен з них поводився гідно і зробив свою частину справи. Водночас саму справу провалив співголова фракції Порошенка.

Телекомунікаційну систему, до речі, вже розроблено за кошти платників податків країн ЄС, наданих Україні у вигляді технічної безповоротної допомоги.

Ми в ЦПК зробимо все можливе, щоб найвищі посадові особи ЄС знали, яка саме політична сила витирає ноги в їх щедру допомогу.

Звільнення Коболєва

На завершення тижня Кабінет міністрів в свавільний спосіб звільнив голову правління Нафтогазу Коболєва. Ключова проблема власне у способі звільнення. Він підтриває віру в адекватність української влади з боку головних Західних союзників.

Интересно Не намерен устраивать цирк, оставляю ключи Витренко, – Коболев

З цього приводу вже достатньо жорстко висловилися і Британія, і США. Останні, до речі, сказали, що від цього залежить довіра до України. І це наші Західні партнери ще не знали про підготовку урядом Зеленського атаки на незалежні керівництва інших держпідприємств.

В одному з найближчих блогів обов'язково розповім про ці історії, а також їх наслідки.