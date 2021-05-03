Законопроєкт про електронний документообіг в кримінальних провадженнях не вдалося ухвалити через заступника фракції Петра Порошенка – Артура Герасимова. Він запевнив, що "Європейська солідарність" – проти.

Про це заявив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Він розповів, що спікери вже ставили проєкт на голосування в цілому, але Герасимов все зірвав.

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"Почав кричати, що "Європейська солідарність" проти голосування в цілому. Тож, згідно з регламентом, спікер був змушений зняти питання з голосування в цілому", – розповів Шабунін.

Він запевнив, що у "Центрі протидії корупції" часто критикують і Володимира Зеленського, і Дениса Монастирського, і Дмитра Разумкова, коли на це є причини.

Проте цього разу кожен з них поводився гідно і зробив свою частину справи. Водночас саму справу провалив співголова фракції Порошенка,

– наголосив Шабунін.

Він нагадав, що телекомунікаційну систему розробили за кошти платників податків країн ЄС, наданих Україні у вигляді технічної безповоротної допомоги.

"Ми в ЦПК зробимо все можливе, щоб найвищі посадові особи ЄС знали, яка саме політична сила витирає ноги в їх щедру допомогу", – додав він.

За словами Шабуніна, з введенням такої системи буде неможливо "втопити матеріали справи у підвалі". Також вже не зможуть тричі "забути" принести матеріали справи в суд.

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