Партия Саакашвили прекращает бойкот парламента Грузии

Партия "Единое национальное движение", которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, все-таки войдет в парламент. Перед тем политсила 7 месяцев бойкотировала.

Это решение, которое обязательно приведет к смене власти. Об этом заявил глава партии Ника Мелия.

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Мелия отметил, что политсила будет бороться с правящей партией "Грузинская мечта" повсюду.

В зале заседаний парламента, в комитетских залах ... на улицах, в селах, районах, горах, равнинах,

– сказал политик.

Несмотря на то, что "Единое национальное движение" войдет в парламент, в партии говорят, что не присоединяются к документу, представленному главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Что этому предшествовало