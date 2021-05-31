Партия Саакашвили прекращает бойкот парламента Грузии

Партия "Единое национальное движение", которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, все-таки войдет в парламент. Перед тем политсила 7 месяцев бойкотировала.
Это решение, которое обязательно приведет к смене власти. Об этом заявил глава партии Ника Мелия.
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Мелия отметил, что политсила будет бороться с правящей партией "Грузинская мечта" повсюду.
В зале заседаний парламента, в комитетских залах ... на улицах, в селах, районах, горах, равнинах,
– сказал политик.
Несмотря на то, что "Единое национальное движение" войдет в парламент, в партии говорят, что не присоединяются к документу, представленному главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Что этому предшествовало
- Мелия стал руководителем "Единого национального движения" в конце 2020 года.
- Однако политика обвиняли в организации и управлении насильственными действиями во время протеста перед парламентом в июне 2019 года. Поэтому 23 февраля 2021 года Мелию взяли под стражу.
- 19 апреля часть партий подписали обновленный план выхода из кризиса, который представил Мишель.
- Однако от "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" подписались только несколько депутатов.
- 27 апреля оппозиция, которые согласились на сделку, прекратили бойкот работы парламента.
- В целом бойкот начался после парламентских выборов в октябре 2020 года. Оппозиционные партии заявляли о фальсификациях и требовали повторных выборов.
- 10 мая суд освободил Мелию из-под стражи, что было одним из ключевых требований оппозиции.