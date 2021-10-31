Партия Саакашвили на выборах в Грузии проигрывает с небольшим отрывом

По данным грузинского ЦИК, во втором туре муниципальных выборов, состоявшихся 30 октября 2021 года, победу в Тбилиси одержала "Грузинская мечта". Ее возглавляет оппонент заключенного политика Михеила Саакашвили.

В ЦИК заявили, что кандидаты "Грузинской мечты" лидируют в крупнейших городах страны.

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Голоса в столице Грузии Тбилиси распределились следующим образом:

кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Каха Каладзе имеет 55,60% голосов,

а кандидат в мэры от "Единого национального движения" Никанор Мелия – 44,39%.

Какая ситуация в других городах

Рустави (88 участков, 86% от общего количества)

Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 54,3%,

Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 45,7%.

Кутаиси (66 участков, 53% от общего количества)

Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 52%,

Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 48%.

Батуми (69 участков, 65% от общего количества)

Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 51,1%,

Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 48,9%.

Единственный муниципалитет, в котором на выборах мэра лидирует кандидат от оппозиции – Цаленджиха (Самегрело, Западная Грузия). После подсчета голосов с 55% участков у Георгия Харчилава ("Национальное движение") – 51,75%, у Гоги Гулордава ("Грузинская мечта") – 48,25%.

Активность избирателей во втором туре выборов составила 49,9%.

Добавим, что в Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 15 муниципалитетов и 5 самоуправляющихся городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутата в 24 избирательных округах.