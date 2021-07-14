Партия шоумена выиграла парламентские выборы в Болгарии
Источник:NEWS.bg.
В Болгарии победу на досрочных парламентских выборах одержала политическая сила "Есть такой народ". Ее возглавляет телеведущий и певец Слави Трифонов.
Как голосовали избиратели
По состоянию на 14 июля успели подсчитать уже 100% протоколов с избирательных участков. Партия Трифонова набрала 24,08% голосов избирателей.
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Политсила "Есть такой народ" опередила коалицию ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил) лишь на 15 759 голосов (0,57%). Ее возглавляет бывший премьер Бойко Борисов.
На третьей позиции оказалась "Болгарская социалистическая партия". Политсила набрала 13,39% голосов избирателей.
На четвертом месте – коалиция во главе с "Демократической Болгарией". Партия получила 12,64% голосов избирателей.
Пятую позицию заняла партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы". За нее проголосовали 10,71% избирателей.
Партию "Вставай! Мафия долой!" поддержали лишь 5,01% избирателей.
Как распределят места в парламенте
- В новом парламенте партию "Есть такой народ" представят 62 депутата, ГЕРБ – 61 народный избранник.
- Еще 3 партии разделят между собой 111 мандатов. Теоретически эти политсилы могли бы объединиться в коалицию, однако для этого им нужно было бы 120 мандатов.
- Трифонов уже заявил, что его политическая сила не будет вступать в коалицию ни с одной партией. "Есть такой народ" возьмет на себя политическую ответственность за формирование независимого правительства.