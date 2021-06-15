Новое поколение политиков говорит не только о сохранении окружающей среды, новой энергетике, но и в целом о новом стиле жизни и потребления. Об этом в интервью сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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"Это очень неудобная партия для Путина. Немецкие "Зеленые", что очень важно, поддерживают восточное партнерство", – подчеркнул евродепутат.

Какую партию Германии поддерживает Россия

По его словам, новое поколение иначе воспринимает Россию. Оно не готово платить ту цену, которую выставляет каждый раз Кремль.

Они хотят по-своему: не только проводить реформы у себя, но и предложить России жить иначе,

– сказал Ауштрявичюс.

Он отметил, что нынешние "Зеленые" не такие, как были в 2000-х годах, они уже другие. Новые политики говорят откровеннее о правах человека, в частности об украинцах.

Напомним! Основные выборы в Бундестаг состоятся в сентябре 2021 года. По их итогам, в Германии сменят канцлера. По состоянию на конец апреля, партия "Зеленых" обогнала "Христианско-демократический союз".

"Россия имеет любимые партии: коммунистическую, Левые, радикально Правые. Конечно, они будут очень критиковать "Зеленых", – добавил евродепутат.

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