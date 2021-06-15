Нове покоління політиків говорить не лише про збереження навколишнього середовища, нової енергетики, а й загалом про новий спосіб життя і споживання. Про це в інтерв'ю повідомив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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"Це дуже незручна партія для Путіна. Німецькі "Зелені", що дуже важливо, підтримують східне партнерство", – наголосив євродепутат.

Яку партію Німеччини підтримує Росія

За його словами, нове покоління інакше сприймає Росію. Воно не готове платити ту ціну, яку виставляє щоразу Кремль.

Вони хочуть по-своєму: не тільки проводити реформи в себе, але й запропонувати Росії жити інакше,

– зазначив Ауштрявічюс.

Він зауважив, що нинішні "Зелені" не такі, як були у 2000-х роках, вони вже інші. Нові політики говорять відвертіше про права людини, зокрема про українців.

Нагадаємо! Основні вибори до Бундестагу відбудуться у вересні 2021 року. За їхніми підсумками, в Німеччині змінять канцлера. Станом на кінець квітня, партія "Зелених" обігнала "Християнсько-демократичний союз".

"Росія має улюблені партії: комуністичну, Ліві, радикально Праві. Звісно, вони дуже критикуватимуть "Зелених", – додав євродепутат.

Повне інтерв'ю з Ауштрявічюсом: дивіться відео