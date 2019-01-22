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      Партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины

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      Добродомова выдвинули кандидатом в президенты от "Народного контроля"
      Добродомова выдвинули кандидатом в президенты от "Народного контроля" / Nkontrol.org.ua

      Во вторник, 22 января, стало известно, что политическая партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты Украины.

      Пресс-служба партии сообщила, что документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом в президенты Добродомов подаст в среду, 23 января, в 10:00.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Новость дополняется ...

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Дмитрий Добродомов
      Источник: 24 канал
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