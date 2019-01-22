Партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины
Во вторник, 22 января, стало известно, что политическая партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты Украины.
Пресс-служба партии сообщила, что документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом в президенты Добродомов подаст в среду, 23 января, в 10:00.
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Источник: 24 канал
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