Партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины

Во вторник, 22 января, стало известно, что политическая партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты Украины.

Пресс-служба партии сообщила, что документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом в президенты Добродомов подаст в среду, 23 января, в 10:00. Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК Новость дополняется ...