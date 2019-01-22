Партія "Народний контроль" висунула Добродомова кандидатом у президенти України

У вівторок, 22 січня, стало відомо, що політична партія "Народний контроль" висунула свого лідера, народного депутата Дмитра Добродомова кандидатом у президенти України.

Прес-служба партії повідомила, що документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом у президенти Добродомов подасть у середу, 23 січня, о 10:00.

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Що відомо про Дмитра Добродомова? Чинний народний депутат України (позафракційний), секретар Комітету Ради з питань запобігання і протидії корупції, лідер партії "Народний контроль", журналіст, медіа-менеджер. Навчався на електромеханічному факультеті "Львівської політехніки", закінчив факультет післядипломного навчання за спеціальністю "журналістика". Працював на різних посадах у газеті "Експрес" (остання посада – заступник стратегічного редактора). Після цього співзаснував ТзОВ "Агенцію журналістських розслідувань", відповідальний редактор газети "Інформатор". Був генпродюсером телеканалу ZIK, автором і ведучим програм, згодом став гендиректором медіа-холдингу ZIK.



Є головою міжфракційного депутатського об'єднання "Народний контроль", член міжфракційних депутатських об'єднань "Єврооптимісти", "З реформування податкового, митного та земельного законодавств Украïни", "Захистимо вугільну галузь", "З питань профілактики і боротьби з інфекційними захворюваннями".



У 2015 році був претендентом на посаду мера Львова. У 2017 році разом із екс-губернатором Одещини Михеїлом Саакашвілі незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну.