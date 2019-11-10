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      Партия "Слуга народа" изменит свою идеологию

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      "Слуга народа" ищет новую идеологию между либеральными и социалистическими взглядами, – Корниенко
      "Слуга народа" ищет новую идеологию между либеральными и социалистическими взглядами, – Корниенко / glavcom.ua

      Новоизбранный глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия намерена изменить свою идеологию. До сих пор идеологией "слуг народа" было либертарианство.

      Изменение идеологии стало необходимым для поиска консенсуса внутри партии, рассказал Александр Корниенко во время брифинга после съезда партии. Об этом сообщает "Громадское".

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      Новую идеологию будем искать где-то посередине между либеральными и социалистическими взглядами,
      – рассказал Корниенко.

      Что предполагает идеология либертарианства?Для либертарианства свойственно враждебное отношение к "раздутому" государству и социальным гарантиям за чужой счет. Они считают, что государственные органы должны также функционировать по законам рынка. Исторически либертарианцы отстаивают принцип "неограниченной свободы", при которой каждый человек жил бы так, как сам хочет.

      Кратко о либеральных и социалистических взглядах

      Либерализм провозглашает, что инициативная, свободная, то есть неконтролируемая деятельность лиц, главным образом экономическая и политическая, является настоящим источником прогресса в общественной жизни. Направлен на утверждение парламентского строя, свободного предпринимательства, демократических свобод; отстаивает абсолютную ценность человеческой личности и равенство всех людей относительно прав личности.

      Социально-экономические идеи, учения и идеологии социализма имеют основной целью и идеалом осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства. В переносном значении в политической лексике – политика экономического перераспределения национального продукта страны, направленная на социальную защиту слабых слоев населения; поддержку бедных за счет богатых.

      Какие еще решения были приняты на съезде партии "Слуга народа"

      blog_ava
      6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
      сегодня
      11779
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Александр Корниенко
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