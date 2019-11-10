Партія "Слуга народу" змінить свою ідеологію

Новообраний голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія має намір змінити свою ідеологію. До сьогодні ідеологією "слуг народу" було лібертаріанство.

Зміна ідеології стала необхідною для пошуку консенсусу всередині партії, розповів Олександр Корнієнко під час брифінгу після з'їзду партії. Про це повідомляє "Громадське".

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Нову ідеологію шукатимемо десь посередині між ліберальними та соціалістичними поглядами,

– розповів Корнієнко.

Що передбачає ідеологія лібертаріанства?Для лібертаріанства властиві вороже ставлення до "роздутої" держави та соціальних гарантій за чужий кошт. Вони вважають, що державні органи повинні також функціонувати за законами ринку. Історично лібертаріанці відстоюють принцип "необмеженої свободи", за яку кожна людина жила б так, як сама хоче.

Коротко про ліберальні та соціалістичні погляди

Лібералізм проголошує, що ініціативна, вільна, тобто неконтрольована діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості та рівність всіх людей щодо прав особистості.

Соціально-економічні ідеї, вчення та ідеології соціалізму мають основною ціллю та ідеалом здійснення принципів соціальної справедливості, свободи та рівності. У переносному значенні в політичній лексиці — політика економічного перерозподілу національного продукту країни, спрямована на соціальний захист найслабших верств населення; підтримка бідних за рахунок багатих.

Які ще рішення було ухвалено на з'їзді партії "Слуга народу"