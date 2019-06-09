УДАР идет на парламентские выборы: партия выдвинет только мажоритарщиков

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах не будет выдвигать своих кандидатов в депутаты по списку. Партия представит кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.

О таком решении после съезда УДАРа объявил глава партии Виталий Кличко. Собрание состоялось 9 июня.

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Многие политические силы идут на эти выборы. Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от УДАРа пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей,

– сообщил Виталий Кличко.

Кличко отметил, что провел много переговоров об объединении с различными демократическими силами. Однако "великого объединения так и не произошло".

УДАР кардинально будет обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, которые возникли в нынешней ситуации, и в дальнейшем будет воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям,

– добавил глава партии и отметил, что у него, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами.