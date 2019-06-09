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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      УДАР іде на парламентські вибори: партія висуне лише мажоритарників

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      Партія УДАР - список депутатів, які увійшли у склад партії Віталія Кличка
      Виборчий список партії УДАР / Uareview.com

      Партія УДАР на дострокових парламентських виборах не висуватиме своїх кандидатів у депутати за списком. Політсила представить кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах.

      Про таке рішення після з'їзду УДАРу оголосив очільник партії Віталій Кличко. Зібрання відбулося 9 червня.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Багато політичних сил ідуть на ці вибори. Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які пропонуватимуть реальний план змін і перетворень, не були розпорошені. Аби не відбулося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від УДАРу підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати на округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців,
      – повідомив Віталій Кличко.

      Кличко зазначив, що провів багато переговорів про об’єднання з різними демократичними силами. Проте "великого об’єднання так і не сталося".

      УДАР кардинально оновлюватиме партію, подолає складні виклики, що постали в нинішній ситуації, та надалі втілюватиме ті програмні принципи, з якими завжди йшов до людей,
      – додав глава партії і зазначив, що у нього, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами.

      парламентсбкі вибори 2019 рейтинги партій

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада УДАР Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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