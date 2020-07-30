"Партия Шария" может официально исчезнуть с украинского политикума. На этот раз вопрос о запрете ее деятельности рассмотрит Окружной административный суд города Киева.

"Партию Шария" запретят на общегосударственном уровне?

На официальном сайте ОАСК 30 июля опубликовано сообщение об открытии производства о запрете деятельности "Партии Шария".

Объявлено, что рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного позывного производства без уведомления участников дела.

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Кто подал в суд?

По сообщению госпортала "Судебная власть Украины", истцом является винницкий активист Юрий Павленко. По его мнению, деятельность "Партия Шария" противоречит закону о декоммунизации.

Павленко обвиняет Министерство юстиции Украины в бездействии и нежелании принять решение в связки с противоправными действиями Шария и его комнады. Кроме того, активист просит запретить "Партию Шария" и отменить ее государственную регистрацию.

Чем "прославился" Шарий и его партия?

"Партия Шария" была основана летом 2019 года. Тогда на выборах в Верховную Раду партия набрала 2,23% голосов.

Ее руководителем является одиозный бывший журналист и блоггер Анатолий Шарий. В 2012 году он бежал из Украины в Литву. Впоследствии начал вести ютуб-канал на политическую тематику. Шария называют "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева". В2020 году Верховный суд признал эти утверждения оценочным суждением, которое не может подлежать опровержению.

Шарий неоднократно заявлял, что именно Революция Достоинства стала катализатором российской агрессии. Также одиозный блоггер поддерживает кремлевские фейки о "гражданской войне на Востоке Украины". Называя себя "борцом с украинской пропагандой", Шарий говорил об уничтоженных российских танках как об украинских.

Больше о скандальном блогере – в материале 24 канала: Что не так с Шарием: скандалы, в которые попадал блогер