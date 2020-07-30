"Партія Шарія" може офіційно зникнути з українського політикуму. Цього разу питання про заборону її діяльності розгляне Окружний адміністративний суд міста Києва.

"Партію Шарія" заборонять на загальнодержавному рівні?

На офіційному сайті ОАСК 30 липня опубліковано повідомлення про відкриття провадження щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

Оголошено, що розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позивного провадження без повідомлення учасників справи.

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Хто подав до суду?

За повідомленням держпорталу "Судова влада України", позивачем є вінницький активіст Юрій Павленко. На його думку, діяльність "Партія Шарія" суперечить закону про декомунізацію.

Павленко звинувачує Міністерство юстиції України у бездіяльності та небажанні прийняти рішення у звя'зку з протиправними діями Шарія та його комнади. Крім того, активіст просить заборонити "Партію Шарія" та скасувати її державну реєстрацію.

Чим "прославився" Шарій та його партія?

"Партія Шарія" була заснована влітку 2019 року. Тоді на виборах до Верховної Ради партія набрала 2,23% голосів.

Її очільником є одіозний колишній журналіст та блогер Анатолій Шарій. 2012 року він втік з України до Литви. Згодом почав вести ютуб-канал на політичну тематику. Шарія називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". 2020 року Верховний суд визнав ці твердження оціночним судженням, яке не може підлягати спростуванню.

Шарій неодноразово заявляв, що саме Революція Гідності стала каталізатором російської агресії. Також одіозний блогер підтримує кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". Називаючи себе "борцем з українською пропагандою", Шарій говори про знищені російські танки як про українські.

Більше про скандального блогера – у матеріалі 24 каналу: Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер