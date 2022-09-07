Партизанское движение на оккупированных территориях действует под руководством Сил специальных операций, – МВД

На оккупированных территориях в дальнейшем развивается партизанское движение. Оно действует под руководством Сил спецопераций. Особенно действия партизан заметны в Херсонской области.

Работа партизанского движения важна, ведь очень результативна. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Партизаны сотрудничают с ССО

Советник МВД рассказал, что партизаны существенно влияют на шаги нашей армии. В Херсонском районе минус БК, в Бериславском минус два БК, Каховка и прочее – это тоже заслуги нашего партизанского движения.

Любой из местных на оккупированных территориях может присоединиться к этому партизанскому движению под командованием Сил спецопераций. Есть даже специальный сайт, который называется "Сопротивление".

На сайте есть рекомендации по изготовлению мин, сохранению конфиденциальности и т.п. То есть это слаженное партизанское движение совместно с нашими силами спецопераций. Это только будет нарастать,

– отметил Ростислав Смирнов.

Партизанское движение процветает в Херсонской области

В Украине достаточно сильная группировка партизан, особенно на Херсонщине. Там оно преуспевает.

Партизанское движение помогает как физически, так и психологически давить на оккупантов. Он сообщает о местах скопления врага, складов с боеприпасами

Вы знаете, что за прошедшие сутки мы уничтожили один самолет Су, один вертолет Ка. Это большое благодаря также и партизанского движения в Херсонской области,

– заявил советник министра внутренних дел.

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