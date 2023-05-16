Агенты "Атеш" посетили Дзержинский военкомат. Затем показали кадры с места событий.
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Партизаны наведались в российский военкомат
В "Атеш" заметили, что география деятельности их движения широка как никогда. Работают ведь не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в глубине России.
Участники движения отмечают, что особый интерес становления центральные регионы страны-террориста. Так что многие операции планируются, а еще больше проводятся. Однако, пока больше рассказать не могут, всему свое время.
"Атеш" разрушит российскую армию изнутри,
– подчеркнули представители движения.
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Агенты "Атеш" посетили Дзержинский военкомат / Фото "Атеш"
Накануне партизаны проникли на нефтебазу в Ровеньках
- Недавно участники движения "Атеш" проникли на нефтебазу в Ровеньках, что на временно оккупированной Луганской области.
- Кстати, этот город является одним из так называемых военных хабов российских захватчиков. Туда они поставляют свою технику и горюче-смазочные материалы.
- Партизаны показали основные дороги, которыми пользуются оккупанты для перевозок, а также территорию самой нефтебазы.
- Также представители движения подчеркнули, что делают все возможное, чтобы агрессору было сложно передвигать свою технику оккупированным украинским городом.