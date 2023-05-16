Агенти "Атеш" відвідали Дзержинський військкомат. Опісля показали кадри з місця подій.

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Партизани навідалися в російський військкомат

В "Атеш" зауважили, що географія діяльності їхнього руху широка як ніколи. Адже працюють не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у глибині Росії.

Учасники руху зазначають, що особливий інтерес становлень центральні регіони країни-терориста. Тож багато операцій плануються, а ще більше проводяться. Однак, поки що більше розповісти не можуть, на все свій час.

"Атеш" зруйнує російську армію зсередини,

– підкреслили представники руху.

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Агенти "Атеш" навідалися до Дзержинського військкомату / Фото "Атеш"

Напередодні партизани проникли на нафтобазу у Ровеньках