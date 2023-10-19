Агент "Атеш" провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Партизанское движение провело разведку точного количества российских самолетов и узнало, какие их типы находятся на аэродроме.
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Агент "Атеш" провел разведку на аэродроме в Нижнем Новгороде
"Атеш" сообщил координаты аэродрома: 56.323425, 43.8075062.
Информаторы движения сообщают, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые были передислоцированы подальше от границы Украины для их сохранения, а также проходящие ремонт.
Перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты,
– предупреждают россиян в "Атеше".
Агент "Атеш" провел разведку на российском аэродроме в Нижнем Новгороде / Фото "Атеш"
Что известно об авиационном заводе "Сокол"
- 31 июля 2023 года мониторинговый канал Monitor информировал, что авиационный завод "Сокол" передал партию модернизированных и отремонтированных истребителей МиГ-31 в собственность минобороны России. Сообщалось, что истребители были передислоцированы на аэродромы базирования.
- В России заявили о модернизации МиГ-31, однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сомневается, что россияне могли модернизировать истребитель.
- Украинский военный портал Defence Express писал, что с 2009 года минобороны России получило в общей сложности 113 учебных самолетов Як-130, из которых 12 были изготовлены в Нижнем Новгороде на заводе "Сокол", а остальные 101 – на Иркутском авиационном заводе.
- Интересно, что российские учебно-боевые самолеты Як-130 стремится получить Иран.
- Авиационный завод "Сокол" с марта 2022 года находится под санкциями Украины, США, Канады, Британии, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Евросоюза за российскую агрессию против Украины.