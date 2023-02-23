Партизаны хорошо поработали: оккупанты паникуют из-за взорванной железной дороги в Крыму
В оккупированном Крыму взорвали часть железной дороги. В результате взрыва была повреждена часть железной дороги возле Симферополя, в районе села Почтовое.
Повреждения зафиксировали в 12 километрах от станции "Симферополь", сообщают местные СМИ. Поэтому движение на ветке остановили.
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Отмечают, что в результате инцидента были задержаны три поезда: один поезд Севастополь – Санкт-Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.
У Симферополя взорвали железнодорожное полотно / Фото российские телеграмм-каналы
При этом подрыв железной дороги в Крыму подтверждают партизаны подпольного движения "Атеш".
Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто никуда уже не уезжает, и ничего никуда уже не везут,
– говорится в сообщении.
Как работают партизаны в Крыму: последние новости
- Крымские партизаны бодрствуют, а активно ведут борьбу с врагом. 31 января они заявили об уничтожении на временно захваченном полуострове двух офицеров росгвардии России.
- Предварительно движение "Атеш" заявляло о ликвидации 30 окупантов.
- К слову, на захваченном полуострове участились взрывы. Так, недавно, 16 февраля, в Армянске, что в Крыму, прогремели взрывы. В пропагандистских телеграмм-каналах традиционно сообщили о работе ПВО.