Партизаны и артиллерия Сил обороны существенно ухудшили логистику врага в Херсонской области

У российских формирований на оккупированной территории Херсонской области возникает все больше проблем. Прежде всего, это касается логистики личного состава.

Такое положение вещей обеспечили наши партизаны и регулярные подразделения. Об этом сообщили в оперативной постройке Генштаба ВСУ, где доложили о ситуации на фронте по состоянию на вечер 8 сентября.

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Что делают партизаны на оккупированных территориях

Что касается действий регулярных подразделений Вооруженных Сил, то партизанское движение действует во взаимодействии с артиллерией Сил обороны. Именно поэтому вражеские подразделения испытывают существенные проблемы с логистическим обеспечением.

Кстати, ранее стало известно, что развитие партизанского движения на оккупированных территориях не останавливается. В настоящее время этим занимается руководство Сил спецопераций. В МВД акцентируют внимание, что особенно действия партизан заметны именно в Херсонской области.

Партизанское движение помогает давить на оккупантов как физически, так и психологически. Россияне находятся в постоянном напряжении, поскольку всегда знают, что об их скоплениях или складах могут узнать украинские артиллеристы.

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