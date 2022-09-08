Такий стан речей забезпечили наші партизани та регулярні підрозділи. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, де доповіли про ситуацію на фронті станом на вечір 8 вересня.

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Що роблять партизани на окупованих територіях

Щодо дій регулярних підрозділів Збройних сил, партизанський рух діє у взаємодії з артилерією Сил оборони. Саме тому ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням.

До речі, раніше стало відомо, що розвиток партизанського руху на окупованих територіях не зупиняється. Наразі цим займається керівництво Сил спецоперацій. У МВС акцентують, що особливо дії партизанів помітні саме на Херсонщині.

Партизанський рух допомагає тиснути на окупантів як фізично, так і психологічно. Росіяни перебувають у постійному напруженні, оскільки завжди знають, що про їхні скупчення або склади можуть дізнатися українські артилеристи.

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