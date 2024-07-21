Активисты движения "Атеш" разведали 293-й отдельный автомобильный батальон в Ростовской области. Соответствующие фото они обнародовали в сети.

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Партизаны нашли координаты

Партизаны обратили внимание на поток военного транспорта, который в результате вывел их на воинскую часть 46027, на улице Ростовский выезд в Новочеркасске. Там базируется просто невероятное количество военной техники.

Они также предоставили координаты: 47.401282, 40.076829

Такого количества слепых зон, которые не просматриваются камерами наблюдения, мы не видели даже на обычных шиномонтажах,

– отметили партизаны.

Партизаны нашли базу техники: смотрите фото

Ранее в Тюмени партизаны разведали стратегически важный завод россиян и выяснили его слабые места. "СИБМАШ" обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем агрессора.

Полный вывод из строя вражеского завода может сократить обслуживание и производство компонентов для 1000 единиц военной техники оккупантов ежемесячно.