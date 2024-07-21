Активісти руху "Атеш" розвідали 293-й окремий автомобільний батальйон у Ростовській області. Відповідні фото вони оприлюднили в мережі.

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Партизани знайшли координати

Партизани звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на військову частину 46027, на вулиці Ростовський виїзд у Новочеркаську. Там базується просто неймовірна кількість військової техніки.

Вони також надали координати: 47.401282, 40.076829

Такої кількості сліпих зон, які не проглядаються камерами спостереження, ми не бачили навіть на звичайних шиномонтажах,

– наголосили партизани.

Партизани знайшли базу техніки: дивіться фото

Раніше у Тюмені партизани розвідали стратегічно важливий завод росіян і з'ясували його слабкі місця. "СІБМАШ" забезпечує виробництво, ремонт і відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем агресора.

Повне виведення з ладу ворожого заводу може скоротити обслуговування та виробництво компонентів для 1000 одиниць військової техніки окупантів щомісяця.