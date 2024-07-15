Повне виведення з ладу ворожого заводу може скоротити обслуговування та виробництво компонентів для 1000 одиниць військової техніки окупантів щомісяця.

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"Атеш" розвідав завод "СІБМАШ" у Тюмені

Агент дослідив стратегічно важливий завод та його слабкі місця. Це російське підприємство забезпечує виробництво, ремонт і відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем.

Також завод займається оновленням систем керування та навігації. До речі, через санкції, що призвели до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем.

Повне виведення заводу з ладу може скоротити обслуговування та виробництво компонентів для 1000 одиниць військової техніки Росії щомісяця, чого ми й прагнемо,

– наголосили в "Атеш".

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Партизани розвідали ворожий завод у Тюмені / Фото "Атеш"