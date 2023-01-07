В частности, 6 января они возле Счастья на Луганщине уничтожили железнодорожное полотно сообщения Луганск – Лантратовка. Сделать это удалось с помощью самодельного взрывного устройства.
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Почему это важно
Именно по этой железной дороге россияне завозили на временно оккупированные территории необходимые им для войны ресурсы. Речь, в частности, о транспортировке:
- военной техники,
- личного состава,
- боекомплектов.
Также железнодорожное сообщение использовалось и для того, чтобы вывозить из Украины на территорию страны-агрессорки зерно. Так, сами же российские СМИ писали, что только из Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.
Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила,
– написал глава Луганской ОВА.
Луганские партизаны взорвали железнодорожные пути: видео
Не первый случай в Луганске
Отметим, что это не первая диверсия партизан в Счастье. Так, месяц назад они устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов железной дорогой, а именно подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в районе Луганской теплоэлектростанции.
Благодаря этому было повреждено оборудование, необходимое для автоматизированного управления железной дороги на участке Луганск – Лантратовка.
Партизанская борьба в Украине: последние новости
- В Бердянске, что на Запорожье, партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, из-за чего мобилизационные подразделения оккупантов остались без света.
- После освобождения Херсона стали известны щемящие истории несокрушимости и борьбы украинцев в этом когда-то оккупированном городе. Там боролись с захватчиками и пенсионеры.
- По данным военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, украинские партизаны есть даже в рядах русской армии. Причем некоторые из них уже дослужились до майоров и подполковников.