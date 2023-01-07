В частности, 6 января они возле Счастья на Луганщине уничтожили железнодорожное полотно сообщения Луганск – Лантратовка. Сделать это удалось с помощью самодельного взрывного устройства.

К теме "Работают как специалисты, так и гражданское население": в Центре сопротивления рассказали, кто такие партизаны

Почему это важно

Именно по этой железной дороге россияне завозили на временно оккупированные территории необходимые им для войны ресурсы. Речь, в частности, о транспортировке:

военной техники,

личного состава,

боекомплектов.

Также железнодорожное сообщение использовалось и для того, чтобы вывозить из Украины на территорию страны-агрессорки зерно. Так, сами же российские СМИ писали, что только из Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.

Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила,

– написал глава Луганской ОВА.

Луганские партизаны взорвали железнодорожные пути: видео

Не первый случай в Луганске

Отметим, что это не первая диверсия партизан в Счастье. Так, месяц назад они устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов железной дорогой, а именно подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в районе Луганской теплоэлектростанции.

Благодаря этому было повреждено оборудование, необходимое для автоматизированного управления железной дороги на участке Луганск – Лантратовка.

Партизанская борьба в Украине: последние новости