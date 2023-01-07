Зокрема 6 січня вони біля Щастя, що на Луганщині, знищили залізничне полотно сполучення Луганськ – Лантратівка. Зробити це вдалося за допомогою саморобного вибухового пристрою.
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Чому це важливо
Саме цією залізничною дорогою росіяни завозили на тимчасово окуповані території необхідні їм для війни ресурси. Мовиться, зокрема, про транспортування:
- військової техніки,
- особового складу,
- боєкомплектів.
Також залізничне сполучення використовували й для того, щоб вивозити з України на територію країни-агресорки зерно. Так, самі ж російські ЗМІ писали, що тільки зі Старобільського елеватору викрали понад 1000 тонн зерна.
Різдвяні "ельфи" працюють. Луганські партизани – сила,
– написав голова Луганської ОВА.
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Не перший випадок у Луганську
Зазначимо, що це не перша така диверсія партизан у Щасті. Так, місяць тому вони влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання окупантів залізницею, а саме підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування в районі Луганської теплоелектростанції.
Завдяки цьому було пошкоджено обладнання, необхідне для автоматизованого керування залізниці на ділянці Луганськ – Лантратівка.
Партизанська боротьба в Україні: останні новини
- У Бердянську, що на Запоріжжі, партизани підірвали трансформаторну підстанцію, через що мобілізаційні підрозділи окупантів залишилися без світла.
- Після звільнення Херсона стали відомі щемливі історії незламності та боротьби українців у цьому колись окупованому місті. Там боролися з загарбниками й пенсіонери.
- За даними військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, українські партизани є навіть в рядах російської армії. При чому деякі з них вже дослужилися до майорів та підполковників.