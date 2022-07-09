В Николаеве развесили плакаты с херсонскими партизанами, "видящими все"

Партизаны стали самым большим страхом россиян и коллаборантов на оккупированных территориях. Их атаки так метки и молниеносны, что о них уже начали ходить легенды.

Партизанское движение на временно оккупированных территориях создает россиянам немало проблем. Из-за страха мести предатели боятся идти на сотрудничество с врагом, а каналы поставки врага разрушаются один за другим.

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Сопротивление в Херсоне

В Николаеве появились билборды со знаком партизанского движения. Они ярко намекают: в соседнем Херсоне движение сопротивления очень активно действует и видит всех. Ни российскому оккупанту, коллаборанту и предателю не удастся избежать наказания за преступления против украинцев.

Плакаты партизан на улицах Николаева: фото "Известия Николаева"

Война россии из Украины: последние новости

Жителей Херсонской области призвали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Враг сделает все возможное для того, чтобы прикрыться мирным населением, поэтому здесь есть два выхода: либо эвакуироваться при первой же возможности, либо обустраивать укрытия и готовиться к активным боевым действиям. ВСУ действуют очень ювелирно и осторожно, но забота о своей безопасности никогда не была излишней.

В знаменитой Чернобаевке враг продолжает нести потери. ВСУ успешно нанесли удар по врагу уже 25 раз, масштабный пожар и детонация снарядов врага продолжаются до сих пор.

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