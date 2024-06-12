Напомним, что недавно агенты "Атеш" сообщили, что российские военнослужащие ПВО получили "рекомендацию" на эвакуацию семей из Крыма. В частности, там сообщили, что часть российской ПВО перевозят в Белгородскую область.

Смотрите также "У них в летчики суицидники": украинские воины показали сбитие российского Су-25

Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи

Движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию, уничтожив станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области.

Вражеская станция спутниковой связи пылает / Фото "Атеш"

Станция размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин. В частности, агенты предоставили координаты места: 56.3493465151, 36.797851616.

Где расположено место на карте / Фото "Атеш"

Эта станция обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии.

Как партизаны уничтожили станцию: смотрите видео

Ее уничтожение значительно нарушило систему управления 584-го гвардейского зенитного ракетного полка, что привело к ослаблению системы ПВО всей Московской области.

Потери врага: последние новости