россияне не понимают, что делать, – Федоров о взорванном партизанами мосте под Мелитополем

Украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе взорвали железнодорожный мост вблизи города. Это создает незаурядные проблемы для оккупантов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал. По его словам, после подрыва моста оккупанты просто не знают, что делать.

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Какие последствия уничтожения моста

Иван Федоров отметил, что Россия использует Мелитополь как логистический центр для перевозки техники и боеприпасов на Запорожье и Херсонскую область. Основные перевозки проходят именно по железной дороге. Потому, как отмечает мэр, подрыв моста является серьезным ударом по оккупантам. Федоров подчеркнул, что железнодорожные перевозки являются первой целью партизан.

Очередной мост был взорван в ночь на воскресенье и враги до сих пор не могут его восстановить и даже не могут понять, что с этим делать, потому что разбирают завалы.

– рассказал Федоров.

Мэр подчеркнул, что главной целью подрыва мостов является прекращение снабжения оружием и боеприпасами со стороны оккупантов. Кроме того, действия украинских партизан являются очередным сигналом для кафиров и напоминанием, что им на украинской земле точно не будет комфортно.

Удары по мостам в Херсонской области дают результат

Пока партизаны взрывают мосты в Мелитополе, ВСУ уничтожают переправы в Херсонской области, чтобы создать максимально неблагоприятную среду для врага. Наши военные поразили все 4 переправы на временно оккупированной территории области:

Антоновский мост;

Антоновский железнодорожный мост;

Дарьевский мост через реку Ингулец;

мост у Каховской ГЭС.

После повреждения мостов и серии точных ударов по складам на временно оккупированной территории, российские командиры в панике начали бежать с правого берега Херсона.

В то же время ВСУ 14 августа "закрепили результат" и еще раз ударили по Антоновскому мосту – чтобы окончательно сделать его непроездным.