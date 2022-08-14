Партизаны взорвали железнодорожный мост под Мелитополем: Арестович рассказал, как взбесились оккупанты

Украинские партизаны 13 августа взорвали железнодорожный мост в районе оккупированного Мелитополя. россияне в шоке.

Мост частично разрушен, поэтому за сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не прошел. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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Арестович отметил, пока сложно предсказать, когда оккупантам удастся отремонтировать мост и возобновить движение. Однако подчеркнул, что захватчики "взбесились".

Что-то у них по-большому не срослось. HIMARS + партизаны – залог гостеприимства Юга Украины,

– добавил чиновник.

Удары ВСУ по Антоновскому мосту

В оккупированной Херсонщине украинские военные держат под огненным контролем все логистические пути россиян. ВСУ неоднократно атаковали Антоновский мост, имеющий важное стратегическое значение.

Если его разрушат, то оккупантов отрежут в оккупированном Херсоне. Кроме Антоновского моста ВСУ били по Дарьевскому мосту и разрушили дорожное полотно на мосту возле Каховской ГЭС.

К слову, сообщения о новых ударах появились 14 августа. В сети показали кадры.

Предыдущий подтвержденный удар по Антоновскому мосту был 7 августа. На видео после прилетов было видно, как на переправе возник пожар. Утром это подтвердили официально.

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