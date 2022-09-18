Партизаны работают, оккупанты истерят: в россии возмущены успешной работой подполья в Мелитополе

В Украине успешно продолжается не только контрнаступление, но и партизанское движение. Так что на временно оккупированных территориях враг уже не чувствует себя уверенно и свободно.

Чего только стоит подполье в Мелитополе, регулярно наводящее страх на оккупантов и коллаборантов. Они паникуют и не знают, что делать: убегать или оставаться на нагретых местах. Между тем, жители россии призывают проводить жесткую фильтрацию и терроризировать украинцев. 24 канал собрал реакцию россиян на успешную работу партизан в Мелитополе.

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Партизаны в Мелитополе повредили железную дорогу

Накануне стало известно об успешной работе партизан в Мелитополе. Они доставили немало хлопот врагу, разрушив железнодорожное полотно. Речь идет об отрезке пути возле железнодорожной станции Низяны. Там повреждения получили и приемно-отправительный путь, и дежурная станция. А еще уничтожены 25 шпал и сама колея.

Поскольку все россияне – фанаты одной и той же кнопки, то в большинстве своем риторика у них одна и та же. Одни жалуются, что украинские военные существенно превосходят российских. Другие же призывают к геноциду граждан нашего государства и стиранию его с карты мира.

И мы не удивлены такой риторике врага. Россиян на протяжении полугода кормили отборной ложью. Мы уже молчим обо всех 30 годах, если не зарываться в историю СССР. Сейчас отсутствие побед на фронте, а также успех партизанского движения угнетает каждого, кто поддерживает войну. А в стране-агрессоре за нее выступает более половины населения – 70%!

У россиян пылает из-за успеха партизан

В истерике россияне не гнушаются призывами к перекидыванию "зеленых человечков" и немедленного референдума. А еще они начинают искать виновных во всем происходящем.

Как россияне отреагировали на подрыв железной дороги в Мелитополе / Скриншоты из соцсетей

Вот несколько комментариев с реакцией россиян на подрыв путей в Мелитополе:

Похоже, это никогда не закончится, – жалуется один из оккупантов.

Жестоко бороться и методично, – призывает одна из россиянок.

А как сталин боролся? – не обошлось и без упоминаний еще одного диктатора.

Напомним, что в Киеве и других городах Украины все сидят в теплых домах, с интернетом и подачей воды, – призывает к теракту еще один россиянин.

Наши, очевидно, население не фильтруют, – говорит еще один захватчик.

Пора вводить хороших "зеленых человечков" и проводить срочное присоединение территории к России, – отмечает еще один враг Украины.

Позор не русскому народу, а генералам, бездарно управляющим "спецоперацией", – оправдывается один из россиян.

Но у нас все по плану. Очередные предупреждения и жесты доброй воли… – в отчаянии пишет другой.

Наш президент оправдывается за все. Лидер нашей страны в публичных выступлениях оправдывается. Я – патриот. И меня тошнит… Кто возглавит нашу страну, когда этого "чуда" не станет?

– риторически спросил другой.

И это лишь немногое из того, чем пестрят телеграмм-каналы и местные паблики. У россиян с каждым днем пылает все больше и активнее. А это значит, что мы все правильно делаем. Вперед к победе!

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