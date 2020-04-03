Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"

Знакомый Ермака и человек из окружения Коломойского, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич несколько раз приезжал в Офис Президента перед голосованием в Раде "антиколомойского" закона о банках. В ОП говорят, что Миндич предлагал помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как утверждают журналисты программы " Схемы ", бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич трижды посещал Офис Президента за несколько дней до голосования за так называемый "антиколомойский" закон.

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Такие посещения Миндичем Офиса Президента зафиксировали 20, 23 и 27 марта. Журналисты "Схем" дважды говорили с ним. В первом разговоре мужчина сказал, что ни с президентом, ни с Ермаком встречался , хотя и дружит с последним.

Во второй беседе Миндич настаивал, что его визит на Банковую связан с желанием помочь стране в борьбе с распространением коронавируса: "У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее. В этом ключе".

Я кроме вопроса помощи и благотворительности, никакие вопросы не обсуждал и не буду обсуждать. Вы знаете, самое главное, когда помогаешь – не делать из этого пиара,

– так объяснил Миндич причину того, что визиты на Банковую не афиширует.

С Ермаком же Миндич в хороших отношениях, поэтому пошел именно к нему: "Мы с ним (Ермаком – 24 канал) в хороших, дружеских отношениях. Я не пойду с этим вопросом к президенту. Он – глава Офиса. К нему пошел".

На вопрос о возможном содействии в решении вопросов Коломойского Миндич ответил категорическим отрицанием: "Ну это смешно. Как я мог говорить с господином Ермаком по вопросам Игоря Валерьевича? Не выдумывайте".



"Схемы" поговорили с Миндичем, который трижды посещал ОП в конце марта

С Тимуром Миндичем я знаком несколько лет. Он по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помочь государству в борьбе с распространением коронавируса,

– так Андрей Ермак ответил на запрос "Схем" по поводу визитов Миндича.

Так же утверждают и в пресс-службе ОП:

"Бизнесмен Тимур Миндич посещал Офис Президента в указанные даты , встречаясь с различными представителями Офиса.

Как бизнесмен, а не политический или общественный деятель, Тимур Миндич не может быть связан с любыми вопросами политического характера , в частности, с упомянутым законопроектом по предотвращению возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

С представителями Офиса он обсуждал оказания помощи в вопросе противодействия распространению коронавируса COVID-19. Встречи и совещания по этому вопросу происходят в Офисе президента на постоянной основе".

Кто такой Тимур Миндич? Как говорят в расследовании "Схемы", он является совладельцем студии "Квартал-95" и "человеком из ближайшего окружения Игоря Коломойского".



В частности, в 2018 году "Схемы" фиксировали Миндича в офисе Коломойского в Женеве, а в 2019 – в офисе Коломойского в Израиле.



Также в 2019 журналисты сняли , как Миндич виделся с Коломойским в первый день возвращения того в Украину после почти двух лет отсутствия.