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      Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"

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      Тимур Миндич – партнер Коломойского и друг Ермака / Коллаж 24 канала

      Знакомый Ермака и человек из окружения Коломойского, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич несколько раз приезжал в Офис Президента перед голосованием в Раде "антиколомойского" закона о банках. В ОП говорят, что Миндич предлагал помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

      Как утверждают журналисты программы "Схемы", бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич трижды посещал Офис Президента за несколько дней до голосования за так называемый "антиколомойский" закон. 

      К теме Кучма "подбросил" Ермака из Минска в Киев самолетом Пинчука, – "Схемы"

      Такие посещения Миндичем Офиса Президента зафиксировали 20, 23 и 27 марта. Журналисты "Схем" дважды говорили с ним. В первом разговоре мужчина сказал, что ни с президентом, ни с Ермаком встречался, хотя и дружит с последним.

      Во второй беседе Миндич настаивал, что его визит на Банковую связан с желанием помочь стране в борьбе с распространением коронавируса: "У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее. В этом ключе".

      Я кроме вопроса помощи и благотворительности, никакие вопросы не обсуждал и не буду обсуждать. Вы знаете, самое главное, когда помогаешь – не делать из этого пиара,
      – так объяснил Миндич причину того, что визиты на Банковую не афиширует.

      С Ермаком же Миндич в хороших отношениях, поэтому пошел именно к нему: "Мы с ним (Ермаком – 24 канал) в хороших, дружеских отношениях. Я не пойду с этим вопросом к президенту. Он – глава Офиса. К нему пошел".

      На вопрос о возможном содействии в решении вопросов Коломойского Миндич ответил категорическим отрицанием: "Ну это смешно. Как я мог говорить с господином Ермаком по вопросам Игоря Валерьевича? Не выдумывайте".


      "Схемы" поговорили с Миндичем, который трижды посещал ОП в конце марта

      С Тимуром Миндичем я знаком несколько лет. Он по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помочь государству в борьбе с распространением коронавируса,
      – так Андрей Ермак ответил на запрос "Схем" по поводу визитов Миндича.

      Так же утверждают и в пресс-службе ОП:

      • "Бизнесмен Тимур Миндич посещал Офис Президента в указанные даты, встречаясь с различными представителями Офиса.
      • Как бизнесмен, а не политический или общественный деятель, Тимур Миндич не может быть связан с любыми вопросами политического характера, в частности, с упомянутым законопроектом по предотвращению возвращения национализированных банков бывшим владельцам.
      • С представителями Офиса он обсуждал оказания помощи в вопросе противодействия распространению коронавируса COVID-19. Встречи и совещания по этому вопросу происходят в Офисе президента на постоянной основе".

      Кто такой Тимур Миндич? Как говорят в расследовании "Схемы", он является совладельцем студии "Квартал-95" и "человеком из ближайшего окружения Игоря Коломойского".

      В частности, в 2018 году "Схемы" фиксировали Миндича в офисе Коломойского в Женеве, а в 2019 – в офисе Коломойского в Израиле.

      Также в 2019 журналисты сняли, как Миндич виделся с Коломойским в первый день возвращения того в Украину после почти двух лет отсутствия. 

      30 марта 2020 года, напомним, Верховная Рада приняла "антиколомойский" законопроект в первом чтении ("за" проголосовали 267 депутатов).

      Этот шаг – один из двух prior actions, которые Украина должна выполнить для получения кредита МВФ (второй шаг – принятие рынка земли, которое уже произошло).

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Законодательство Верховная Рада Расследования Андрей Ермак Приватбанк Банки Офіс Президента Игорь Коломойский Новости Украины
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