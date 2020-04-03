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      Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"

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      Тимур Міндіч – партнер Коломойського та друг Єрмака / Колаж 24 каналу

      Знайомий Єрмака та людина з оточення Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч кілька разів приїжджав до Офісу Президента перед голосуванням у Раді "антиколомойського" закону про банки. В ОП кажуть, що Міндіч пропонував допомогу у боротьбі з епідемією коронавірусу.

      Як стверджують журналісти програми "Схеми", бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндіч тричі відвідував Офіс Президента за кілька днів до голосування за так званий "антиколомойський" закон. 

      До теми Кучма "підкинув" Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука, – "Схеми"

      Такі відвідини Міндічем Офісу Президента зафіксували 20, 23 та 27 березня. Журналісти "Схем" двічі говорили з ним. У першій розмові чоловік сказав, що ані з президентом, ані з Єрмаком не зустрічався, хоча й дружить з останнім.

      У другій розмові Міндіч наполягав, що його візит на Банкову пов’язаний з бажанням допомогти країні в боротьбі з поширенням коронавірусу: "У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі. У цьому ключі".

      Я крім питання допомоги й благодійності, ніякі питання не обговорював і не буду обговорювати. Ви знаєте, найголовніше, коли допомагаєш – не робити з цього піару,
      – так пояснив Міндіч причину того, що візити на Банкову не афішує.

      З Єрмаком же Міндіч у добрих стосунках, тому пішов саме до нього: "Ми з ним (Єрмаком – 24 канал) в гарних, дружніх стосунках. Я ж не піду з цим питанням до президента. Він – голова Офісу. До нього пішов".

      На запитання про ймовірне сприяння у розв'язанні питань Коломойського Міндіч відповів категоричним запереченням: "Ну це смішно. Як я міг говорити з паном Єрмаком щодо питань Ігоря Валерійовича? Не вигадуйте".


      "Схеми" поговорили з Міндічем, який тричі відвідував ОП наприкінці березня

      З Тімуром Міндічем я знайомий декілька років. Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогти державі в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу,
      – так Андрій Єрмак відповів на запит "Схем" щодо візитів Міндіча.

      Так само твердять і в пресслужбі ОП:

      • "Бізнесмен Тімур Міндіч відвідував Офіс Президента у зазначені дати, зустрічаючись з різними представниками Офісу.
      • Як бізнесмен, а не політичний чи громадський діяч, Тімур Міндіч не може бути пов'язаний з будь-якими питаннями політичного характеру, зокрема, зі згаданим законопроєктом щодо унеможливлення повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
      • З представниками Офісу він обговорював надання допомоги у питанні протидії поширенню коронавірусу COVID-19. Зустрічі та наради щодо цього питання відбуваються в Офісі президента на постійній основі".

      Хто такий Тімур Міндіч? Як кажуть у розслідуванні "Схеми", він є співвласником студії "Квартал-95" і "людиною з найближчого оточення Ігоря Коломойського".

      Зокрема, у 2018 році "Схеми" фіксували Міндіча в офісі Коломойського в Женеві, а у 2019 – в офісі Коломойського в Ізраїлі.

      Також у 2019 журналісти зняли, як Міндіч бачився із Коломойським у перший день повернення того до України після майже двох років відсутності. 

      30 березня 2020 року, нагадаємо, Верховна Рада прийняла "антиколомойський" законопроєкт у першому читанні ("за" проголосували 267 депутатів).

      Цей крок – один із двох prior actions, які Україна мала виконати для отримання кредиту МВФ (другий крок – ухвалення ринку землі, яке вже відбулося).

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Законодавство Верховна Рада Розслідування Андрій Єрмак Приватбанк Банки Офіс Президента Ігор Коломойський Новини України
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