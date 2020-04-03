Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
Знайомий Єрмака та людина з оточення Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч кілька разів приїжджав до Офісу Президента перед голосуванням у Раді "антиколомойського" закону про банки. В ОП кажуть, що Міндіч пропонував допомогу у боротьбі з епідемією коронавірусу.
Як стверджують журналісти програми "Схеми", бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндіч тричі відвідував Офіс Президента за кілька днів до голосування за так званий "антиколомойський" закон.
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Такі відвідини Міндічем Офісу Президента зафіксували 20, 23 та 27 березня. Журналісти "Схем" двічі говорили з ним. У першій розмові чоловік сказав, що ані з президентом, ані з Єрмаком не зустрічався, хоча й дружить з останнім.
У другій розмові Міндіч наполягав, що його візит на Банкову пов’язаний з бажанням допомогти країні в боротьбі з поширенням коронавірусу: "У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі. У цьому ключі".
Я крім питання допомоги й благодійності, ніякі питання не обговорював і не буду обговорювати. Ви знаєте, найголовніше, коли допомагаєш – не робити з цього піару,
– так пояснив Міндіч причину того, що візити на Банкову не афішує.
З Єрмаком же Міндіч у добрих стосунках, тому пішов саме до нього: "Ми з ним (Єрмаком – 24 канал) в гарних, дружніх стосунках. Я ж не піду з цим питанням до президента. Він – голова Офісу. До нього пішов".
На запитання про ймовірне сприяння у розв'язанні питань Коломойського Міндіч відповів категоричним запереченням: "Ну це смішно. Як я міг говорити з паном Єрмаком щодо питань Ігоря Валерійовича? Не вигадуйте".
"Схеми" поговорили з Міндічем, який тричі відвідував ОП наприкінці березня
З Тімуром Міндічем я знайомий декілька років. Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогти державі в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу,
– так Андрій Єрмак відповів на запит "Схем" щодо візитів Міндіча.
Так само твердять і в пресслужбі ОП:
- "Бізнесмен Тімур Міндіч відвідував Офіс Президента у зазначені дати, зустрічаючись з різними представниками Офісу.
- Як бізнесмен, а не політичний чи громадський діяч, Тімур Міндіч не може бути пов'язаний з будь-якими питаннями політичного характеру, зокрема, зі згаданим законопроєктом щодо унеможливлення повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
- З представниками Офісу він обговорював надання допомоги у питанні протидії поширенню коронавірусу COVID-19. Зустрічі та наради щодо цього питання відбуваються в Офісі президента на постійній основі".
Хто такий Тімур Міндіч? Як кажуть у розслідуванні "Схеми", він є співвласником студії "Квартал-95" і "людиною з найближчого оточення Ігоря Коломойського".
Зокрема, у 2018 році "Схеми" фіксували Міндіча в офісі Коломойського в Женеві, а у 2019 – в офісі Коломойського в Ізраїлі.
Також у 2019 журналісти зняли, як Міндіч бачився із Коломойським у перший день повернення того до України після майже двох років відсутності.
30 березня 2020 року, нагадаємо, Верховна Рада прийняла "антиколомойський" законопроєкт у першому читанні ("за" проголосували 267 депутатів).
Цей крок – один із двох prior actions, які Україна мала виконати для отримання кредиту МВФ (другий крок – ухвалення ринку землі, яке вже відбулося).
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