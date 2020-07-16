Суд обязал американскую компанию Gray Fox вернуть заводу Укроборонпрома 8,3 миллиона долларов. Говорится о государственной акционерной холдинговой компании "Артем", входящей в состав концерна.

Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования "Артема". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Что известно о решении суда

Американцы не выполнили контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на предприятии.

Компания Gray Fox должна возместить все дополнительные расходы, связанные с судебным процессом.

Украинское предприятие сейчас принимает меры для выполнения этого арбитражного решения на территории США.

Почему суд наказал американскую компанию

В марте 2018 завод "Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В мае 2018 "Артем" заплатил поставщику предоплату – 8,3 миллиона долларов, но за год оборудование на завод так и не было поставлено, а линия не построена. Зато американская компания сначала пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, подвинуть сроки поставок, а ближе к окончанию контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам завода.

В мае прошлого года "Артем" начал арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой Палаты с требованием вернуть уплаченные денежные средства и расторгнуть договор.

К чему здесь Коломойский

Игорь Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и еще рядом людей из окружения основал компанию "Рокит-М", которая планирует изготавливать снаряды. Партнерами украинских бизнесменов в январе стала американская компания Gray Fox.

Журналисты выяснили, что "Рокит-М" намерена изготавливать снаряды большого калибра – именно те, которые уже бы должен был изготовлять завод "Артем", если бы ему предоставили оборудование.

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