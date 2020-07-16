Суд зобов'язав американську компанію Gray Fox повернути заводу Укроборонпрому 8,3 мільйона доларів. Мовиться про державну акціонерну холдингову компанію "Артем", що входить до складу концерну.

Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги "Артема". Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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Що відомо про рішення суду

Американці не виконали контракт на виготовлення і поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів на підприємстві.

Компанія Gray Fox мусить відшкодувати всі додаткові витрати, пов'язані з судовим процесом.

Українське підприємство наразі вживає заходів для виконання цього арбітражного рішення на території США.

Чому суд покарав американську компанію

У березні 2018 завод "Артем" уклав контракт в рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої ​​лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018 "Артем" заплатив постачальнику передоплату – 8,3 мільйона доларів, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не побудована. Зате американська компанія спочатку намагалася замінити обсяг і вартість обладнання для лінії, посунути терміни поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв'язок і надавати інформацію за запитами заводу.

У травні минулого року "Артем" почав арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти і розірвати договір.

До чого тут Коломойський

Ігор Коломойський разом з Геннадієм Боголюбовим і ще низкою людей з оточення заснував компанію "Рокіт-М", яка планує виготовляти снаряди. Партнерами українських бізнесменів в січні стала американська компанія Gray Fox.

Журналісти з'ясували, що "Рокіт-М" має намір виготовляти снаряди великого калібру – саме ті, які уже б мав виготовляти завод "Артем", якщо б йому надали обладнання.

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