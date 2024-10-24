Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что программа модернизации Воздушных сил предусматривает двухлетнюю подготовку. Там учатся не только курсанты, но есть офицер с боевым опытом.

Смотрите также Много фальш-целей: что означает локально потерянный БпЛА

Украина может получить не только F-16

Анатолий Храпчинский отметил, что пилоты разного уровня сейчас проходят переобучение. Речь идет не только о F-16, ведь есть информация, что в ближайшее время Украина получит определенное количество Mirage 2000-5.

Количество пилотов, которые проходят обучение, достаточное для того, чтобы обеспечить первые партии самолетов, которые будут поступать,

– отметил авиаэксперт.

Он подчеркнул, что продолжается подготовка пилотов и на будущее, чтобы увеличивать нужные мощности Воздушных сил.

Важно! По словам Олега Каткова, главного редактора Defense Express, 200 украинских пилотов, которые прошли базовую подготовку в Великобритании, свидетельствуют о том, что Украину, вероятно, планируют вооружить большим количеством самолетов F-16, чем объявлено. Это может указывать на долгосрочные планы западных партнеров по поддержке Украины.

Храпчинский отметил, что продолжаются разговоры относительно Mirage 2000-5, которые существенно увеличат возможность использования ракет Storm Shadow. Украина также ожидает 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения от Швеции и Gripen.

Как можно применять самолеты

Есть определенное количество самолетов, которыми Украина сможет закрыть наше воздушное пространство от массированных ракетных или дроновых атак страны-агрессора.

Авиаэксперт подчеркнул, что есть и потребность наносить стратегические удары по территории России.

Mirage 2000-5 может атаковать ракетами Storm Shadow. Под крыло самолета F-16 можно положить ракеты JASSM. Если мы получим Gripen, то к ним партнеры, вероятно, передадут ракеты Taurus,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что всей этой авиацией могут управлять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые позволят Воздушным силам Украины видеть вглубь России на более 600 километров. Это даст возможность планировать операции по стратегическим ударам.