Партнеры наконец-то услышали нас – и передают то, что мы просили, – Зеленский о поставках оружия

Украину наконец-то услышали ее партнеры и предоставили вооружение, о котором просила власть. Теперь россияне поймут, что день их проигрыша близится.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 22 апреля, сообщает 24 канал.

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Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили. Ибо мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизнь тысяч людей,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что теперь Вооруженные силы Украины покажут оккупантам, что день, когда они будут вынуждены покинуть Украину, близится.

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