Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала о деталях заявлений Владимира Зеленского и президента Эстонии Алара Кариса. Среди главных тем были лицензии на производство дальнобойных ракет, продвижение проекта "Фрейя", новые поставки для украинской ПВО и расширение сотрудничества с Эстонией в сфере производства дронов.

Украина получила зеленый свет на ракеты

Еще до встречи с Аларом Карисом Владимир Зеленский рассказал о реакции партнеров на украинские разработки, представленные ко Дню Независимости. Во время парада были продемонстрированы наземные роботизированные комплексы и дроны, а часть иностранных гостей даже не сразу поверила, что увиденное было реальными украинскими технологиями, а не изображением, созданным искусственным интеллектом.

Президент подчеркнул, что продемонстрировали лишь около 15% имеющихся возможностей. Параллельно было принято важное решение относительно дальнобойного вооружения. Франция ранее согласилась разблокировать вопрос о ракетах SCALP и соответствующей лицензии, после чего Киев ожидал окончательного ответа от Великобритании.

Мы получили подтверждение от Великобритании. До этого я разговаривал с Эммануэлем Макроном, и он подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Вчера мы получили положительный ответ от двух стран. Считаю, что это сильное и очень важное решение,

– сказал Зеленский.

После политического согласования к работе должны приступить технические команды, которые определят конкретные сроки и этапы реализации договоренностей. Аналогичный процесс запускается и в отношении антибаллистического проекта "Фрейя", что Украина должна понять, с какими компаниями и государствами еще остаются нерешенные вопросы.

Сейчас технические группы, после принятия положительного политического решения, встретятся и представят нам график. Также вчера было принято решение, что через 7–10 дней у нас будет график по "Фрее": где мы сталкиваемся с препятствиями, где что-то блокируется, с какой компанией или страной что-то не получается,

– пояснил президент.

Следующим этапом станет согласование уже технических деталей, чтобы политические договоренности не застряли на бюрократическом уровне и перешли к практической реализации.

Что Украина получит для ПВО?

После решений по дальнобойным ракетам Зеленский перешел к подготовке Украины к зиме. Потребность в средствах противовоздушной обороны остается большой, однако в последнее время удалось достичь нескольких новых договоренностей. Одно из государств подтвердило передачу нескольких комплексов Crotale вместе с ракетами, также Украина получила ракеты AIM и небольшую дополнительную партию ракет для Patriot.

Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение о нескольких системах ПВО Crotale и ракетах к ним. Также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага. Еще немного поступило ракет к Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Нужно больше,

– рассказал Зеленский.

Вопрос о дополнительных перехватчиках стал одной из тем переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом. Таллинн сам не производит необходимые Украине ракеты, но использует дипломатические возможности, чтобы привлекать к поставкам другие государства.

Эстония делает все возможное, чтобы Украина получала дополнительные перехватчики для ракет. У нас нет возможности производить и поставлять эти ракеты Украине, но мы используем все имеющиеся у нас дипломатические механизмы,

– подчеркнул Карис.

С начала полномасштабной войны Эстония направляет на поддержку Украины значительные средства, а также участвует в восстановлении объектов инфраструктуры и образования, в частности в Житомирской области.

Эстония расширяет оборонное сотрудничество с Украиной

Отдельной темой встречи стало сотрудничество в формате Drone Deal. Украина передает партнерам свой боевой опыт применения беспилотных систем, а производство в Эстонии должно работать и на нужды украинской обороны. Дарья Трунова отметила, что 90% дронов, которые будут выпускаться в рамках этого сотрудничества, планируется направлять в Украину.

Между нами существует формат Drone Deal, мы его подписали. Он позволяет распространять наш опыт защиты совместно с Эстонией. Важно ускорять эту работу с Эстонией и странами Балтии в целом,

– сказал Зеленский.

Взаимодействие будет продолжаться и в рамках Nordic-Baltic Eight, в который входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Таллинн с самого начала полномасштабного вторжения системно помогает Украине и старается показать другим партнерам пример долгосрочной поддержки.

С начала российской агрессии мы оказали Украине помощь на миллиарды евро, что составило примерно 0,25% нашего ВВП. Надеюсь, этими действиями мы показали пример другим, более крупным странам,

– подчеркнул президент Эстонии Алар Карис.

Украина ответила на вопрос о защите Эстонии

Во время совместного выступления Зеленского и Кариса эстонский журналист спросил, могла бы Украина направить своих военных на помощь Эстонии в случае российской агрессии.

Если бы Украина была в НАТО, об этом можно было бы говорить. А сейчас более 30 стран входят в НАТО, поэтому они могли бы оказать свою помощь в первую очередь,

– сказал Зеленский.

Украина при этом продолжает курс на вступление в НАТО и Европейский Союз. Членство в Альянсе могло бы изменить и расчеты Москвы в области безопасности относительно дальнейшей агрессии против европейских государств.

Когда Россия увидит, что Украина в НАТО, возможно, она изменит свои планы, даже если они касаются нападения на Европейский Союз,

– подчеркнул президент.

Эта тема прозвучала на фоне более широкого разговора о совместной безопасности Украины и Эстонии, где обе страны исходят из того, что российская агрессия против одного государства региона создает угрозу и для соседей.

Трунова рассказала о новых оборонных соглашениях для Украины: смотрите видео