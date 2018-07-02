Парубий не позволил Герасимюк уйти из Нацсовета

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что поддерживает позицию замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк, но напомнил, что в этот орган она была назначена по квоте парламента.

25 июня появилась информация, что журналистка и известная телеведущая Ольга Герасимюк написала заявление на увольнение с должности замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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В заявлении Герасимюк отметила, что в органе "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что по этому поводу встречался с Герасимюк.

Согласен с позицией Ольги Герасимюк, что Нацсовет должен оставаться независимым от любых политических влияний, а также выполнять сейчас свою главную функцию – перелицензирование цифровых лицензий,

– написал Парубий в своем Facebook.

Спикер отметил, что с пониманием отнесся к позиции Ольги подать в отставку с должности первого заместителя председателя, но отметил, что она все равно остается членом Нацсовета.