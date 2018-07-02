Парубій не дозволив Герасим'юк піти з Нацради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій каже, що підтримує позицію заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк, але нагадав, що в цей орган вона була призначена за квотою парламенту.

25 червня з'явилась інформація, що журналістка та відома телеведуча Ольга Герасим'юк написала заяву на звільнення із посади заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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У заяві Герасим'юк зазначила, що в органі "створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови".

2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що з цього приводу мав зустріч з Герасим'юк.

Погоджуюсь з позицією Ольги Герасим'юк, що Нацрада має залишатись незалежною від будь-яких політичних впливів, а також виконувати зараз свою головну функцію – переліцензування цифрових ліцензій,

– написав Парубій у своєму Facebook.

Спікер зазначив, що з розумінням поставився до позиції Ольги подати у відставку з посади першого заступника голови, але наголосив, що вона все одно залишається членом Нацради.