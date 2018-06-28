В Украине назревает медийный скандал: Порошенко положил глаз на телеактив Коломойского

Орган, который контролирует радио и телевидение страны, уполномочен решать, нарушал ли телеканал "Интер" закон, транслируя пропагандистский концерт. Однако Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже шесть раз не может собраться на заседание. К тому же разговоры о том, что в окружении Петра Порошенко положили глаз на телеактив Коломойского, ходят по медиарынку уже два года.

На календаре уже конец июня, и регулятор должен обнародовать результаты спецпроверки, но до сих пор этого не может сделать. Знакомая картина: десятки активистов вышли пикетировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. В этот день члены органа должны были объявить результаты внеплановой проверки телеканала "Интер".

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"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских захватчиков", – звучало на телеканале "Интер" на русском языке.

За эти слова с концерта к 9 мая "Интер" обвинили в разжигании вражды и пророссийской пропаганде. Но это не единственная причина беспокойства у Совета, ведь 28 июня Нацсовет должен рассмотреть еще и вопрос продления лицензий на цифровое вещание украинским телеканалам. Без этого якобы невозможно будет отключить старое аналоговое вещание. Тогда как уже до конца лета Украина в очередной раз планировала перейти на цифру.

Мы имеем даже письмо от Владимира Гройсмана как можно скорее выдать или продлить цифровые лицензии, потому что иначе Кабмин считает, что начинать процедуру отключения невозможно,

– отметил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

Однако не рассмотрели ничего, а заседание перенесли уже в шестой раз. Ведь на него пришли всего 5 членов Нацсовета при минимально необходимых – не менее 6.

"Два члена национального совета, которых с нами здесь нет, они выполняют задание определенной медиагруппы, главной целью которого является не дать отключить аналоговое вещание", – добавил Коваль.

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Отсутствующих членов, Олега Черныша и Ольгу Герасимюк, коллеги обвиняют в блокировании телевизионной реформы. В частности, в интересах медиагруппы Игоря Коломойского. Ведь половина аудитории телеканала "1+1" сидит на аналоговом телевидении. Но отсутствующие сами убеждают, что бойкотируют заседания из-за политического давления, которое остальные члены Нацсовета пытаются осуществлять на телеканалы на старте предвыборной кампании. И делается это по указке из Администрации Президента. Тем временем срок действия цифровых лицензий канала подходит к концу, а недавние проверки могут стать поводом не продолжить их.

Есть опасность, что не продолжат цифровую лицензию для "1+1". У меня еще очень свежи в памяти события, когда им продолжали аналоговую лицензию, когда за 15 минут до начала заседания у одной из моих коллег возник вопрос о необходимости какой-то бумажки. В конце концов это вопрос вынесли на голосование и проголосовали, но потом оказалась проблема с выдачей счета,

– рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш.

Структура собственности "плюсов" действительно сложная и запутанная. А имя Коломойского как конечного собственника может грозить арестом актива вместе с другим имуществом олигарха по делу национализации "Приватбанка". Тогда редакционная политика канала легко попадет под контроль Администрации Президента. А разговоры о том, что в окружении Петра Порошенко положили глаз на телеактив Коломойского, ходят по медиарынку уже два года. На днях, чтобы не быть заложницей политических игр, заявление об увольнении из Нацсовета написала заместитель председателя Ольга Герасимюк. Мол, какой смысл ходить на работу, если решения принимаются не в Нацсовете, а в Администрации Президента?

Я не хочу прийти на заседание, которое откроется благодаря моему присутствию, а потом будут голосовать, в принципе, те, кто уже что-то решил, а я об этом не знаю. Эта ситуация повторялась не один раз,

– заверила заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

Разговоры о том, что накануне выборного года власть разными способами стремится взять под контроль или заручиться лояльностью СМИ, ведутся уже давно. Одна из последних сделок – продажа радиосети "Радио Пятница". Когда-то она принадлежала близкому окружению Януковича. Но четыре с половиной года после его побега преспокойно работала, наполняя карманы беглецов в Москве. И вот теперь в апреле Нацсовет вдруг дал зеленый свет ее продажи. В чьих руках окажется в конечном итоге крупнейшая радиосеть – в нынешней ситуации вопрос риторический.