Парубий обещает быстро подписать избирательный кодекс

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вскоре подпишет избирательный кодекс. Председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич свою подпись под кодексом уже поставил.

Об этом спикер украинского парламента заявил в ходе брифинга. По его словам, председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия уже передал ему документ.

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Это значит, что в течении часа-двух мной будет подписан избирательный кодекс. Я об этом сообщу через пресс-службу Верховной Рады. Сейчас открыты все пути для подписания. Я очень рассчитываю, что президент Украины его подпишет,

– сказал Парубий.

Верховная Рада одобрила принятие документа еще 11 июля. Парубий заявил, что новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной Рады".

Что меняет новый Избирательный кодекс?

Ранее Верховную Раду избирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах. Теперь выбирать парламент будут по открытым партийным спискам с региональными округами. Это означает, что партии больше не смогут за миллионы продавать проходные места в своих списках, а мажоритарщики – подкупать избирателей в округах.

Теперь вместо более 200 одномандатных округов будет 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

В бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата с ней.



Пример бюллетеня по новому Избирательному кодексу

Если кандидат в народные депутаты наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку, или наоборот опуститься вниз. То есть мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональной список партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов.

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Депутатские мандаты будут распределять пропорционально по результатам выборов. Чем больше будет поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.

Проходной барьер останется на уровне 5%.

Новая избирательная система будет действовать не только при голосовании за парламент

Аналогичную избирательную систему будут применять и на выборах депутатов Верховного Совета Крыма, областных советов, городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч (к таким городам относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения).

При этом на выборах городских голов таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства, как при выборах президента: победитель должен набрать 50% + 1 голос. В случае, если в первом туре никто не наберет половины голосов, будут проводить второй тур, в который будут выходить два кандидата с наибольшим количеством голосов.

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