14:32
27 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Парубій обіцяє швидко підписати виборчий кодекс

      879 Читать новость на русском
      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / 24 канал

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що невдовзі підпише виборчий кодекс. Голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич свій підпис під кодексом уже поставив.

      Про це спікер українського парламенту заявив у ході брифінгу. За його словами, голова комітету з питань правової політики та правосуддя уже передав йому документ.

      Читайте також: Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення

      Це означає що протягом години-двох мною буде підписаний виборчий кодекс. Я про це повідомлю через прес-службу Верховної Ради. Зараз відкриті всі шляхи для підписання. Я дуже розраховую, що президент України його підпише",
      – сказав Парубій.

      Верховна Рада схвалила прийняття документа ще 11 липня. Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної Ради".

      Що змінює новий Виборчий кодекс?

      Раніше Верховну Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. Це означає, що партії більше не зможуть за мільйони продавати прохідні місця у своїх списках, а мажоритарники – підкуповувати виборців на округах.

      Тепер замість понад 200 одномандатних округів буде 27 регіональних. У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери. Щоб виборці їх не забули, усі списки повісять в кожній кабінці.

      В бюлетені буде лише дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

      бюлетені виборчий кодекс
      Приклад бюлетеня за новим Виборчим кодексом

      Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вверх по списку, або навпаки опуститися вниз. Тобто мандати дістануться не тим, хто перший, другий, третій в регіональній списку партії, а тим кандидатам, хто в цьому списку набрав найбільшу кількість голосів.

      Читайте також: Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти

      Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Що більшою буде підтримка партії, то більше мандатів вона отримає. Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку у своєму регіоні.

      Прохідний бар'єр залишиться на рівні 5%.

      Нова виборча система діятиме не тільки при голосуванні за парламент

      Аналогічну виборчу систему застосовуватимуть і на виборах депутатів Верховної Ради Криму, обласних рад, міських рад міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч (до таких міст відносяться всі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення).

      При цьому на виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості, як при виборах президента: переможець має набрати 50%+1 голос. У випадку, якщо в першому турі ніхто не набере половини голосів, проводитимуть другий тур, у який виходитимуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів.  

      Читайте також: Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні

      blog_ava
      Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
      сьогодні
      3568
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: РБК-Україна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке смарт-квартира: її переваги, недоліки, ціни і особливості
      сьогодні , 14:01 Що таке смарт-квартира: її переваги, недоліки, ціни і особливості
      Катерина Козачинська 159
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сьогодні , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 415
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      сьогодні , 11:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      577
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сьогодні , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 548
      Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО
      сьогодні , 12:14 Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО
      419
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук