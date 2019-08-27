Парубій обіцяє швидко підписати виборчий кодекс

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що невдовзі підпише виборчий кодекс. Голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич свій підпис під кодексом уже поставив.

Про це спікер українського парламенту заявив у ході брифінгу. За його словами, голова комітету з питань правової політики та правосуддя уже передав йому документ.

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Це означає що протягом години-двох мною буде підписаний виборчий кодекс. Я про це повідомлю через прес-службу Верховної Ради. Зараз відкриті всі шляхи для підписання. Я дуже розраховую, що президент України його підпише",

– сказав Парубій.

Верховна Рада схвалила прийняття документа ще 11 липня. Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної Ради".

Що змінює новий Виборчий кодекс?

Раніше Верховну Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. Це означає, що партії більше не зможуть за мільйони продавати прохідні місця у своїх списках, а мажоритарники – підкуповувати виборців на округах.

Тепер замість понад 200 одномандатних округів буде 27 регіональних. У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери. Щоб виборці їх не забули, усі списки повісять в кожній кабінці.

В бюлетені буде лише дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.



Приклад бюлетеня за новим Виборчим кодексом

Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вверх по списку, або навпаки опуститися вниз. Тобто мандати дістануться не тим, хто перший, другий, третій в регіональній списку партії, а тим кандидатам, хто в цьому списку набрав найбільшу кількість голосів.

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Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Що більшою буде підтримка партії, то більше мандатів вона отримає. Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку у своєму регіоні.

Прохідний бар'єр залишиться на рівні 5%.

Нова виборча система діятиме не тільки при голосуванні за парламент

Аналогічну виборчу систему застосовуватимуть і на виборах депутатів Верховної Ради Криму, обласних рад, міських рад міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч (до таких міст відносяться всі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення).

При цьому на виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості, як при виборах президента: переможець має набрати 50%+1 голос. У випадку, якщо в першому турі ніхто не набере половини голосів, проводитимуть другий тур, у який виходитимуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

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