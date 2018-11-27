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      Парубий обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в Альянс

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      Глава украинского парламента обсудил с Енсом Столтенбергом вступление Украины в НАТО
      Глава украинского парламента обсудил с Енсом Столтенбергом вступление Украины в НАТО / Фото из открытых источников

      Спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время совместных переговоров они обсудили условия вступления Украины в Альянс.

      Об этом информирует "РБК-Украина".

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      Как сообщил Парубий, во время встречи со Столтенбергом они более подробно обсудили необходимые для вступления реформы.

      Конечно, мы говорили с генсеком НАТО и о реформах. В частности, об имплементации закона "О нацбезопасности" и провели более детальный анализ тех реформ, которые Украина должна сделать для того, чтобы чем быстрее мы смогли выйти на определенный этап вступления в НАТО. То план действий относительно членства, или непосредственно вступление в НАТО,
      – пояснил глава парламента.

      Кроме этого, Парубий отметил во время разговора со Столтенбергом, что Украина ждет четких сигналов относительно вступления в Альянс.

      "Я подчеркнул, что Украина ждет твердых сигналов по вступлению Украины в НАТО. А изменениями в Конституцию мы публично определили это как главный внешнеполитический аспект нашего государства", – добавил глава Верховной Рады.

      Добавим, что 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина–НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

      Политики обсудили угрозы региональной безопасности Украины из-за непредсказуемых действий России. Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины и призывает Россию придерживаться норм международного права и свободы судоходства в водах Азовского и Черного морей.

      Напомним, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

      Что такое НАТО?
      Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости Украины Новости политики Генсек НАТО НАТО Андрей Парубий Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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